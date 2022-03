„Moon Knight“ auf Disney+ Indiana Jones trifft auf den Joker

Superheld mit schizophrener Psychose

Selten war eine Superhelden-Serie so verwirrend und hat so ein bizarres Durcheinander angerichtet wie die Miniserie „Moon Knight“, die an diesem Mittwoch bei Disney+ startet. Das liegt vor allem an der seltsamen Hauptfigur. Im Marvel-Universum ist es zwar nichts Ungewöhnliches, dass die Superhelden mehrere Identitäten haben: Peter Parker ist Spider-Man, Bruce ­Banner ist Hulk, Natasha Romanoff ist Black Widow. Doch Steven verkleidet sich nicht einfach in Moon Knight, sondern ist innerlich zerrissen – was nicht nur die kuriose Musikauswahl, sondern auch die unruhige Kameraführung immer wieder unterstreicht. Steven hat das, was Psychologen eine dissoziative Störung oder schizophrene Psychose nennen: Er ist mehrere Menschen auf einmal.