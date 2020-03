SEK-Einsatz in Marbach-Rielingshausen Polizei stürmt Wohnhaus

Am Mittwochabend haben SEK-Einsatzkräfte ein Haus in Rielingshausen gestürmt. Gegen 20 Uhr ertönnten in der Nachbarschaft dumpfe metallische Schläge, gefolgt von lauten Schreien von Personen, die durch die Kindergartenstraße im Marbacher Stadtteil schallten. Alles ging blitzschnell, beschreibt ein Beobachter den SEK-Einsatz mitten im Ort, im Bereich eines Kindergartens an einem Wohnhaus einer Familie.