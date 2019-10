Seelsorge für Familien Sorgenfreie Momente unterm Kronleuchter

„Ich war am Ende“, beschreibt Hurst die Situation, in der sie sich zu einem Anruf bei Oskar entschloss. Als Sozialpädagogin sei sie es gewohnt, mit schwierigen Situationen umzugehen und die Ängste der anderen Familienmitglieder aufzufangen. Doch als sie dann zusätzlich eine Hiobsbotschaft wegen ihrer eigenen Gesundheit erreichte, sah sie sich am Ende ihrer Kräfte. „Ich brauchte eine neutrale Person, mit der ich mich besprechen konnte“, sagt Hurst. „Ich wollte meine Familie nicht noch zusätzlich belasten.“ Nach dem anonym geführten Telefonat mit der Oskar-Beraterin fühlte sie sich besser. Es habe sie bestärkt, sagt die Mutter – und ihr geholfen, „eine neue Bewältigungsstrategie zu entwickeln“.