Sebastian Preuss Ex-Bachelor verletzt sich bei heftigem Motorradunfall schwer

München - Glück im Unglück hatte Ex-Bachelor Sebastian Preuss bei einem schweren Motorradunfall am Samstag bei Münsing in Bayern. Nach Angaben der „Bild“-Zeitung stürzte der 30-Jährige mit seinem Zweirad so schwer, dass er per Hubschrauber schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden musste.