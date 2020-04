Schwimmerin aus Affalterbach auf dem Trockenen Ein Pool wäre jetzt extrem hilfreich

„Daher wäre eine private Wasserfläche in der Umgebung extrem hilfreich.“ Das heißt: Er hofft, dass irgendwer seiner Tochter einen Pool zur Verfügung stellen kann. „Der muss nicht groß sein. Man würde sie mit Seilen befestigen und sie könnte auf der Stelle schwimmen. Es geht in erster Linie um das Wassergefühl. Das fehlt ihr schon sehr“, erklärt Jens Sattelmaier und betont: „Wir würden selbstverständlich darauf achten, dass sämtliche gesundheitliche Präventionsmaßnahmen eingehalten werden.“ Falls jemand ein entsprechendes Becken hat und dies zur Verfügung stellen könnte, kann er sich gerne telefonisch unter 07144/850030 oder per Mail unter sport@marbacher-zeitung.de melden. Der Kontakt wird dann weitergeleitet.