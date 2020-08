Schweres Ballonunglück am Rhein Heißluftballon am Loreley-Felsen abgestürzt

Urbar/Koblenz - Beim Absturz eines Heißluftballons mit sieben Insassen ist in Rheinland-Pfalz der Ballonführer ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Koblenz in der Nacht zum Montag mitteilte, wurde der blaue Ballon eines Ballonunternehmens in Halsenbach, rund 45 Kilometer südwestlich von Koblenz, am Sonntagabend im Bereich der Gemeinde Urbar bei Oberwesel im Landeanflug von einem Windstoß erfasst.