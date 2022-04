Schweizer Sonderweg Die Schweiz klopft an die Tür der EU

Europa verändert sich im Zeitraffer. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat sogar in der sonst so schwerfälligen Europäischen Union eine Kaskade von zuvor unvorstellbaren Entscheidungen ausgelöst. In dieses atemlose Ringen um Krieg oder Frieden platze jüngst eine Mitteilung aus Bern. Man sei nun bereit, die Sondierungen über die zukünftigen Beziehungen der Schweiz zur EU zu beginnen, hieß es. Die Verantwortlichen in Brüssel staunten nicht schlecht und den Eidgenossen wurde signalisiert, dass dieses Problem im Moment nicht die allerhöchste Priorität genieße.