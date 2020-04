Schwedens Coronavirus-Sonderweg Sorgen um Prinz Daniels Gesundheit werden größer

Schweden geht in der Corona-Krise einen Sonderweg: Kindergärten und Grundschulen bis zur neunten Klasse sind, anders als Gymnasien und Unis, weiter offen. Das Gleiche gilt für Restaurants, Kneipen und Cafés, die ihre Gäste seit kurzem aber nur noch am Tisch bedienen dürfen. In Stockholm sieht es gar nicht so viel anders aus als sonst.

Unterschied zu den Nachbarländern könnte kaum größer sein

Damit ist Schweden im Grunde das letzte EU-Land ohne extrem scharfe Maßnahmen gegen Covid-19. Der Kontrast zu dem strikten Vorgehen der skandinavischen Nachbarn Dänemark und Norwegen und auch demjenigen in Deutschland könnte größer kaum sein.

Lesen Sie auch: Herzogin Kate baut die Briten auf

Der schwedische Chefepidemiologe Anders Tegnell ist überzeugt davon, dass die schwedische Strategie aufgeht: Auch hier will man die Ausbreitung des Virus zwar verlangsamen, aber man baut darauf, dass die Bürger freiwillig auf Abstand zueinander gehen und sich Menschen, die Risikogruppen angehören, selbst isolieren. Ministerpräsident Stefan Löfven findet: „Wir können nicht alles gesetzlich regeln und verbieten.“ Vergleichsweise spät wurden auch große Veranstaltungen gestrichen. Nicht alle Schweden sind mit der liberalen Haltung ihrer Regierung glücklich. Die Infizierten- und Todeszahlen nehmen zu.

Und auch dass das Kronprinzenpaar weiter Termine wahrnimmt, findet nicht nur Zustimmung: „Bleib zu Hause, Daniel, anstatt dich dem auszusetzen. Du bist doch wegen deiner Nierentransplantation gefährdet“, schreibt beispielsweise eine Userin unter das Instagram-Posting über den Feldkrankenhaus-Besuch des Paares. „Wie lieb von euch – aber bleibt besser zu Hause“, heißt es in einem weiteren Kommentar.