Schutz der Kulturlandschaft Viele wollen ein Steillagen-Held werden

Viele wollen schon bei der diesjährigen Lese helfen

Eine Saison lang sollen die Wengerter in spe lernen, welche Arbeiten in einem Weinberg anfallen. Und anders als bei vergleichbaren Projekten wie etwa in Benningen oder Roßwag wird dabei nicht gleich ein Rebengrundstück bewirtschaftet, sondern etwa einmal im Monat treffen sich die Teilnehmer, um alles über Rebenschnitt, Rebkrankheiten, Laubarbeiten oder physiologische Reife zu erfahren. Das Konzept sieht vormittags eine Theorieeinheit und am Nachmittag praktische Arbeiten im Weinberg vor. Der Kurs startet am 29. Januar, doch „wir rechnen mit 35 bis 40 Leuten, die schon in diesem Jahr bei der Lese helfen wollen“, freut sich Bernd Wenger vom Fachbereich Tiefbau und Grünflächen der Stadt Ludwigsburg. Am Abschluss des Kurses, der 450, ermäßigt 350 Euro kostet und auch zehn Flaschen „Helden-Wein“ des Jahrgangs 2022 umfasst, steht nach Jungweinprobe, Weinsensorik und „Food & Wine Pairing“ – auf gut Deutsch: Welcher Wein passt zu welchem Essen? – die Diplomverleihung. Und dann, so hofft man, entscheiden sich möglichst viele der Kursteilnehmer dafür, selber Wein in Steillagen zu erzeugen – allein oder auch in der Gruppe.