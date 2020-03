Schulen und Corona Aufatmen an Großbottwarer Realschule

Marbach/Beilstein/Bottwartal - Aufatmen am Montagabend an der Matern-Feuerbacher-Realschule in Großbottwar: Die Corona-Verdachtsfälle von zwei dänischen Gastschülern haben sich nicht bestätigt. Überraschend war die Schule am Montag geschlossen geblieben. Nach Auskunft des Schulleiters Jochen Haar hatten die zwei Gastschüler am Samstag grippeähnliche Symptome gezeigt. Aus Vorsicht hatte die Schulleitung dann entschieden, den Schulbetrieb am Montag auszusetzen. Ein Test sollte zunächst Klarheit schaffen, ob die beiden jungen Leute das Coronavirus tragen. Am Montagabend dann das Ergebnis: Der Verdacht hat sich nicht bestätigt. „Wir sind riesig erleichtert, das war eine nervenaufreibende Woche. Was die Familien und die Lehrer in dieser Zeit geleistet haben, war überdimensional“, erklärte Jochen Haar. Die Klasse aus Dänemark reist nun wie geplant am Dienstag regulär nach Hause, an der Schule wird wieder unterrichtet. Ein Schulbesuch aus Ungarn, so berichtet der Schulleiter, findet nicht statt. Die befreundete Schule aus Ungarn hat abgesagt.