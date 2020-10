Schüler aus Steinheim ist ein Käpsele Mathe-Ass sucht die Herausforderung

Wegen der Corona-Pandemie finden die Wettbewerbe derzeit nur online statt, was Marc bedauert, denn die Reisen zu den Austragungsorten und die Seminare dort haben ihm viel Spaß gemacht. Die sportliche Komponente der Mathematik entdeckte Marc Richter, als er in der 7. Klasse mit drei Kameraden erstmals an der Regionalrunde in Karlsruhe teilnahm. Nach der zweistündigen Klausur war er mit dem ersten Preis für den Landeswettbewerb in Baden-Baden qualifiziert. Dort fand er sich mit rund 30 Teilnehmern der 8. bis 12. Klassenstufen wieder. Das beste Jahr hatte er in der 9. Klasse, als er es im Jahr 2019 als einer der 200 deutschlandweit Besten in die Bundesrunde der Mathematik-Olympiade in Chemnitz schaffte. „Wir bekamen morgens für vier bis fünf Stunden drei schwierige Aufgaben – am Nachmittag konnten wir ins Theater oder haben gemeinsam schöne Dinge unternommen.“ Privat klettert Marc und spielt Schlagzeug. An Mathe müsse man nicht verzweifeln, sagt er: „Wenn man die Grundlagen verstanden hat, kann man sich die Aufgaben auf ähnliche Weise erschließen.“