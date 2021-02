Schritte gegen die Corona-Pandemie Kommunen rüsten sich für Schnelltests

In Großbottwar ist die Stadtverwaltung dabei, die Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein auszubauen, der seit drei Wochen zweimal wöchentlich in der Harzberghalle Corona-Schnelltests und -Antikörpertests für die Bürger der Stadt für je 20 Euro anbietet. „Wir wollen das weiter intensivieren“, sagt Bürgermeister Ralf Zimmermann, der am Montag das weitere Vorgehen mit dem DRK abstimmen wird. „Es macht ja auch keinen Sinn, wenn es in der Harzberghalle etwas kostet, an anderer Stelle dann aber nicht mehr.“ Auch mit der Ärzte- und Apothekerschaft vor Ort wolle man sich abstimmen, um organisatorisch gut aufgestellt zu sein. Bereits vor Weihnachten hatte die Stadt Schnelltests gekauft, und auch in dieser Woche konnten „die von uns benötigten Tests“ vom Land organisiert werden, so Zimmermann. Am Sonntag steht mit dem DRK auch die erneute Testung der Erzieherinnen und des weiteren Personals in den Betreuungseinrichtungen an, nachdem es bereits einen Durchgang gegeben hatte. Übergehen soll dies nun in einen festen Rhythmus, dessen Details noch nicht abschließend geklärt sind. „Mit sechs städtischen Kindergärten ist das eine Herausforderung. Aber in Corona-Zeiten hat dieser dezentrale Aufbau ja auch Vorteile“, sagt Ralf Zimmermann.

Am kommenden Montag werden auch in Erdmannhausen die Erzieher im Rathaus getestet. Dazu hat sich die Gemeinde eine Krankenschwester und genügend Tests selbst organisiert, erklärt Bürgermeister Marcus Kohler. Geplant sei, das dann künftig zweimal wöchentlich zu machen. Allerdings sieht sich der Erdmannhäuser Bürgermeister in der Umsetzung von der „großen Politik“ allein gelassen. „Da werden Dinge vorgegeben, die nicht zu Ende gedacht sind. Das ist ärgerlich“, moniert Kohler. Denn: Sinnvollerweise sollten die Tests für die rund 60 betroffenen Mitarbeiter der Gemeinde seiner Meinung nach auch vor Ort in Erdmannhausen stattfinden und nicht an deren Wohnorten. Schließlich müsse die morgendliche Startzeit im Kindergarten gewährleistet sein und man müsse ausschließen, dass zig Menschen Praxen und Apotheken überrennen. „Mir wäre es also am liebsten, wenn wir das selbst organisieren und die Rechnung dann an das Land stellen könnten“, so Kohler. Dann wüsste er nämlich, „dass es organisatorisch klappen würde“. Gleiches gelte für die Schnelltests für jedermann. Kohler: „Das würden wir dann eher in der Halle auf der Schray organisieren. Aber es sollte nicht sein, dass die Erdmannhäuser zum Schnelltest nach Marbach oder Ludwigsburg müssen.“ Momentan müsse man allerdings auf Sicht fahren. „Ich warte noch auf Antworten seitens des Landes.“

INFO: DER LANDKREIS LUDWIGSBURG UNTERSTÜTZT

Zwei Maßnahmen: Bei den Schnelltestungen von Lehrern und Schülern auf das Corona-Virus unterstützt der Landkreis Ludwigsburg seine Städte und Gemeinden durch gleich zwei Maßnahmen. Er fährt die bestehende Drive-in-Teststelle an der MHP-Arena in Ludwigsburg hoch: Ab 22. Februar können sich dort Berechtigte mit Berechtigungsschein – Lehrer, Schüler und Angehörige der Hilfsorganisationen – in Ergänzung zu den bestehenden Angeboten in den Kommunen testen lassen. Außerdem entsendet der Landkreis bereits ab 24. Februar zwei Mobile Testteams an die Schulen in seiner Trägerschaft, also die Beruflichen Schulen und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), um dort Lehrer und bei Bedarf Schüler zu testen.



Frage der Finanzierung: „Wir wollen so die Wiederaufnahme des Schulbetriebs erleichtern und absichern“, sagt Landrat Dietmar Allgaier. Gleichzeitig richtet er einen dringenden Appell an Land und Bund: „Die Finanzierung der Teststrategie muss schnell und zweifelsfrei geklärt werden.“ Bis dahin wird der Landkreis die Maßnahmen zwischenfinanzieren.



Niedriger Inzidenzwert: Landrat Allgaier nahm den aktuellen 7-Tage-Inzidenzwert von 26,2 (Stand: 18. Februar) zum Anlass, sich bei der Bevölkerung des Landkreises zu bedanken: „Ein Großteil hält sich an die einschränkenden Maßnahmen und die Abstands- und Hygieneregeln, was sich an dem deutlich gesunkenen 7-Tage-Inzidenzwert ablesen lässt, der zurzeit einer der niedrigsten in Baden-Württemberg ist.“ red