Schokofahrt mit dem Rad Die Schokolade kommt mit Rückenwind

Dort ging es am Dienstagvormittag los Richtung Süden. In Tagesetappen von jeweils rund 90 Kilometern wird geradelt, bis die Schokolade in ihrem jeweiligen Bestimmungsort ankommt. Andreas Sieber wird am Samstag wieder in Marbach eintreffen, so alles nach Plan läuft. Wind und Wetter haben ihn bisher jedenfalls nicht aufhalten können. Der Marbacher sieht es sogar eher positiv. „Wir haben das große Glück, dass der Wind aus Nordwesten kommt. Wir haben also Rückenwind und damit eine leicht schiebende Hand“, berichtet er lachend. Zudem seien ihm Kälte und Schnee viel lieber als Wärme und Regen. „So werden wir wenigstens nicht nass.“ Und die Schokolade kann auch nicht schmelzen.