Marbach Eine Schokolade ganz ohne Abgase

Andreas Sieber holte die 50 Kilogramm schwere Fracht für das Reformhaus seiner Frau und ein Geschäft in Stuttgart mit zwei anderen Lastenradfahrern in Rödersheim-Gronau ab. Dort hatte sie ein anderer Radfahrer im Haus seiner Cousine abgegeben, nachdem dieser vorher 120 Kilo von einem anderen Kurierfahrer übernommen hatte, der die Last zuvor per Rad von Amsterdam nach Göllheim in der Nordpfalz gefahren hatte. „Wir haben uns mit einer App organisiert“, erzählt Andreas Sieber. Die Aktion gebe es seit zwei bis drei Jahren immer an Ostern und im Herbst, „wenn es nicht so heiß ist“. Da das Oktober-Wochenende jedoch sehr sonnig war, musste der Rettungssanitäter die Schokolade mit Alufolie und Rettungsdecken vor dem Schmelzen bewahren.