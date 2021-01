Tagestouristen in Stocksberg und Prevorst Immer noch Andrang im Schneegebiet

Inzwischen haben sich die Verantwortlichen mit einem Verkehrskonzept auf die Schneetouristen eingestellt. Was allerdings Parkverstöße nicht ausschließt. So war der Parkplatz für den Stocksberg nach den Augenzeugenberichten gegen etwa 13 Uhr voll belegt. Die Familien, die in den Tallagen des Bottwartals und anderen Gegenden vergeblich nach rodelgeeigneten Hängen suchten, hofften einmal mehr, in den Löwensteiner Bergen fündig zu werden.