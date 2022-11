Schillerwoche eröffnet Kleines Marbach, großes Frankfurt

Leidenszeit in der Karlsschule

Und auch als die Lesung in Richtung Erwachsensein vorankam – Goethe ist zehn Jahre früher geboren – kristallisierten sich nach wie vor große Unterschiede heraus. Während sich Goethe als junger Mann bereits anschickte, seinen Weg als Universalgenie zu gehen, steht bei Schillers Entwicklung mehrfach die Frage im Raum: „Und was tat unser Schiller, während Goethe mitten im Sturm und Drang tobte?“ Der mehrfach zu hörende Satz: „Er lernt und exerziert und leidet in der Karlsschule.“