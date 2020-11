Schillersonntag mal digital Die Ausstellung nach Hause geholt

Marbach - In die kühle Stille des Literaturarchivs der Moderne hinein ertönt die Stimme von Verena Staack. Die Museumspädagogin am DLA, die für den Bereich Literaturvermittlung zuständig ist, hat am Schillersonntag die dann kostenlose Führung durch die Dauerausstellung „Die Seele“ übernommen. Keine gewöhnliche Führung, sondern eine, die im Schatten von Corona steht und die keine Besucher erlaubt. Deshalb hat sich das Deutsche Literaturarchiv zu einem digitalen Programm entschlossen, das zur Feier von Schillers Geburtstag mit diversen virtuellen Zoom-Führungen eben doch noch etwas vom Glanz der Vorjahre mitgeben kann. Und damit die Möglichkeit, „miteinander kommunizieren zu können, was wiederum mehr Nähe zulässt“, als es der aktuelle Kontaktverzicht vielen Veranstaltern aufnötigt. Fünf Themen bietet der Sonntag den virtuellen Besuchern, die im Chat Fragen in schriftlicher Form stellen können. Martin Kuhn, wissenschaftlicher Volontär im Museum, sorgt derweil dafür, dass während der Führung alles bestens koordiniert läuft. Kuhn zeigt sich als wahres Multitalent, denn seine Aufgaben bestehen darin, die Web-Kamera zu führen, auf die Bildqualität zu achten, dafür zu sorgen, dass am Ende der Führung die Fragen beantwortet werden, und vieles mehr. So kümmert er sich auch darum, dass später hinzugekommene Teilnehmer stumm geschaltet werden, um etwaige Geräusche im privaten Umfeld nicht in das Geschehen einfließen zu lassen. Schließlich soll jeder Teilnehmer den Ausführungen mühelos folgen können. Denn die haben es in sich: Wer virtuell geführt durch das Museum läuft, wird quasi an die Hand genommen und profitiert vom veritablen Wissensschatz der DLA-Mitarbeiter. Da spielt die individuelle Persönlichkeit durchaus eine Rolle: Hintergrundwissen, Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit für die diversen Exponate bekommen die Teilnehmenden als Mehrwert geschenkt.