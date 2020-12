Sattelzug kommt bei Untergruppenbach von der A81 ab Lastwagen-Unfall hält Helfer auf Trab

Zur Fahrbahnreinigung wurde eine Nassreinigungsmaschine eingesetzt. Da die Feuerwehr im Anschluss an die Bergung die nunmehr nur noch vorhandenen Metallfüße der Leitplanke aus Sicherheitsgründen abmontieren musste, blieben der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen bis etwa 6 Uhr gesperrt. Für die Bergungs-und Reinigungsarbeiten musste die Autobahn bis 23.15 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt bleiben. Der 62-Jährige wurde bei diesem Unfall nicht verletzt. An der Unfallstelle waren 20 Männer der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen, sechs Angestellte der Autobahnmeisterei und vier Mann des beauftragten Abschleppunternehmens im Einsatz. Am Sattelzug entstand ein Totalschaden von etwa 45 000 Euro.