Sanierung im Wellarium In zwei Wochen ist alles fertig – und dann?

Auch in diesem Jahr traf man sich im Steinheimer Freibad. Auch in diesem Jahr gab es für die Gemeinderäte aus den beiden Kommunen jede Menge anzuschauen. Und doch war alles anders. Denn ob das Wellarium überhaupt öffnen kann und wird, steht derzeit in den Sternen. Bis 3. Mai bleibt das Bad auf jeden Fall aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen geschlossen. „Und wir rechnen damit, dass das Datum noch mal nach hinten verschoben wird“, erklärte der GVV-Vorsitzende Torsten Bartzsch in der Freiluft-Sitzung am Mittwochabend.