Sanierung des Marbacher Pfundhauses Zweites Rathaus nimmt Form an

Der Knackpunkt bei den Gründungsarbeiten war, dass sich die Situation in der Realität anders darstellte, als die Planer am Reißbrett angenommen hatten. Man war davon ausgegangen, dass die alten Wände runter bis in den angeschlossenen Gewölbekeller reichen. „Aber das war ein Trugschluss“, sagt Peter Ludwig. Das Pfundhaus und die beiden ehemals angrenzenden Gebäude, die für die Umgestaltung abgerissen wurden, seien nach dem Marbacher Stadtbrand 1693 direkt auf dem Schutt der Vorgänger-Bauten errichtet worden. Fundamente hätten praktisch gefehlt. Darüber hinaus waren die Wände der einzelnen Trakte wild verkuddelt und oft in einem desolaten Zustand. Insgesamt also eine komplizierte und nicht zuletzt gefährliche Mixtur. Mit allergrößter Vorsicht mussten Peter Ludwig und Kerstin Buck deshalb bei den Gründungsarbeiten für den zweiten Verwaltungssitz agieren, der aus dem Pfundhaus selbst als Herzstück und zwei Neubauten drum herum bestehen wird. „Da konnte man nur in kleinen Abschnitten vorgehen, um die Standsicherheit des Gebäudes nicht zu gefährden“, betont Ludwig.