Nach nicht einmal zwei Wochen kehrt der Saharastaub in den Südwesten zurück. Das Wetterphänomen trete Dienstag und Mittwoch (29./30. März) in der Mitte und im Süden Deutschlands – also vor allem in Baden-Württemberg – in Erscheinung, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der Norden Deutschlands hingegen soll kaum was davon abgekommen – anders als vor zwei Wochen.