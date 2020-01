Sabaton in der Schleyerhalle Schwermetall für Panzer-Freunde

Stuttgart - Kann man Bilder über den Krieg malen, Rockmusik darüber komponieren? Picasso („Guernica“) und Heavy-Metal-Bands wie Black Sabbath (man höre „War Pigs“) oder Iron Maiden („Die with your Boots on“) haben es vorgemacht und Werke geschaffen, die das Grauen des Krieges und seine Sinnlosigkeit auf beklemmende Weise freilegen. Bei Sabaton sieht das Ergebnis meist eher anders aus. Auf befremdliche Art ist dieses schwedische-Quintett seit knapp zwanzig Jahren geradezu vernarrt in den Krieg als Lieferant für einen guten Song – und produziert als Resultat jede Menge heroische Schlachtengemälde, die ihr Thema visuell in eine obszön entkörperlichte, den Tod ausklammernde Videospiel-Optik verpacken.