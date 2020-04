S4 von Marbach nach Stuttgart Bahn lässt mehr Züge für Pendler fahren

Marbach - Die Bundesregierung und das Land Baden-Württemberg haben in dieser Woche die Weichen für erste kleine Schritte zur Lockerung des Shutdown in der Corona-Krise gestellt. So dürfen vom 20. April an kleinere Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern, Buchhandlungen, Autohäuser und ab 4. Mai auch wieder Friseure ihre Läden öffnen, sofern sie bestimmte Konzepte zum Schutz der Gesundheit ihrer Mitarbeiter und ihrer Kunden einhalten. Da dies bedeutet, dass deutlich mehr Menschen als bisher an ihre Arbeitsplätze kommen dürfen, hat der Verband Region Stuttgart zusammen mit der Deutschen Bahn beschlossen, das S-Bahn-Angebot für Pendler vom kommenden Montag an auszuweiten. Dies betrifft auch die Linie S4 zwischen Marbach und Stuttgart. Seit dem 24. März wurde auf die rückläufigen Fahrgastzahlen mit einem so genannten „stabilen Grundangebot“ reagiert, bei dem die S4 im Halbstundentakt mit Langzügen mit jeweils drei Wagen zwischen Marbach und Stuttgart und in der Gegenrichtung verkehrte.