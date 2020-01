Rückblick auf das Wetter 2019 Der Herbst kommt mit Stürmen

Marbach/Bottwartal - Das Jahr 2019 ist ein warmes Jahr gewesen – tatsächlich waren nur die Jahre 2018 und 2014 wärmer. Die positive Abweichung zog sich über das ganze Jahr hinweg. 71 Sommertage waren dem Bottwartal beschert. Und auch Herbst und Winter waren durchweg mild. Dafür bescherten Oktober und Dezember jede Menge Niederschlag. Juli

Tolles Sommerwetter brachte der Juli mit sich. Bei reichlich Sonnenschein herrschte Badewetter mit Temperaturen von 26 bis 30 Grad. Am 7. drehte der Wind auf Nord, Seeluft begleitet von Regen brachte eine Abkühlung, die Höchstwerte sanken bis zum 11. auf 20 Grad. Am 12. gab es immer wieder gewittrige Regengüsse, bis zu 30 l/qm fielen. Zur Monatsmitte blieb es noch wechselhaft und mäßig warm, dann baute sich ein neues kräftiges Hoch auf. Mit südlichen Winden wurde heiße Luft herangeführt, die am 20. Juli im Bottwartal ankam. Der Höhepunkt der Hitzewelle wurde am 25. Juli erreicht. Mit einer Höchsttemperatur von 37 Grad konnte der heißeste Wert des Sommers notiert werden. Kräftige Gewitter gab es am 27. und 28., danach beruhigte sich die Lage. So gab es wieder sonniges Wetter mit angenehmen Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad. Mit einem Durchschnitt von 21,4 Grad war der Juli um 2,8 Grad zu warm. Besonders in der zweiten Hälfte gab es einen großen Wärmeüberschuss. Mit Niederschlag von 103 l/qm wurden zwar 145 Prozent der üblichen Menge erreicht, der meiste Regen fiel allerdings in kurzer Zeit in Form kräftiger Schauer. August

Der August zeigte sich durchweg sommerlich mit reichlich Sonnenschein. Besonders die zweite Monatshälfte war von stabilem Sommerwetter geprägt. Vom 1. bis 6. herrschte sonniges und warmes Wetter, abgesehen von einzelnen Gewittern blieb es trocken. Die Temperaturen lagen mit 25 bis 28 Grad im angenehmen Bereich. Am 7. zogen den Tag über immer wieder Regenschauer hinweg, mit Werten von 20 Grad war es recht kühl. Nach einem kurzen Warmluftschub am 9. mit bis zu 31 Grad, folgten weitere kühle Tage. Vor allem in den Nächten wurde es recht frisch, am 13. sank die Tiefsttemperatur auf 7 Grad. Bis zum 22. wechselten sich warme und sonnige Tage mit kühleren ab, zwischendurch gab es örtliche Schauer. Die letzte Augustwoche glänzte mit tollem Spätsommerwetter. Besonders für den Reifungsprozess der Weintrauben herrschten nun ideale Bedingungen. Im Gesamten fiel auch der August zu warm aus. Mit einer Durchschnittstemperatur von 20,2 Grad betrug der Überschuss am Ende 2,4 Grad. Niederschläge gab es an 17 Tagen im Monat. Mit einer Summe von 58 l/qm wurden nur 68 Prozent der üblichen Menge erreicht. September

Das sonnige Wetter setzte sich im September zunächst fort, auch wenn es von Nordwesten her etwas kühler wurde. Vor allem in den Nächten gab es bereits einstellige Werte. Tagsüber wurden aber immerhin noch 24 bis 26 Grad erreicht. Am 8. September schickte der Herbst einen ersten Gruß, kühle Meeresluft ließ das Thermometer auf 13 Grad fallen, dazu gab es Dauerregen. Das sollte es in Sachen Sommer aber noch nicht gewesen sein, ab 11. September baute sich ein neues Hoch auf. Bei reichlich Sonnenschein stieg die Temperatur am 16. September bis auf 25,8 Grad, kurz danach wurde es spürbar kälter. Unter Hochdruckeinfluss schien weiterhin die Sonne, in der trockenen Polarluft sank das Thermometer nachts bis auf 4 Grad, am 19. September gab es im Winzerhäuser Tal den ersten Bodenfrost. Ab dem 23. September endete das stabile Hochdruckwetter und Tiefs prägten das Wetterbild. Die Sonne kam nur selten zum Vorschein, bei Höchstwerten von 18 bis 23 Grad gab es stürmischen Westwind und Regenschauer. Mit einer Temperatur von 15,1 Grad Celsius war es im September um 0,5 Grad zu warm. Niederschläge gab es an elf Tagen, mit 46 l/qm wurden 92 Prozent des Solls erreicht.