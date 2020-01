Rohrbruch in Marbach Zeitweise kein Wasser in der Altstadt

Ein Rohrbruch hat am Mittwochvormittag zur Folge gehabt, dass in einem Großteil der Haushalte in der Marbacher Altstadt rund 30 Minuten lang kein Wasser floss. Ursache war ein Rohrbruch der Hauptwasserleitung im schmalen Durchgang zwischen der Wendelinskapelle und dem Torturm, der eine Schließung der Leitungen erforderte. Nach einer halben Stunde sorgte ein Provisorium dafür, dass das Wasser wieder floss – nicht aber im oberen Bereich der Torgasse. Hier blieb die Leitung bis in die Abendstunden geschlossen, was den schwierigen Umständen der Reparatur geschuldet war: Denn die Stelle zwischen Kapelle und Turm, an der das Rohr brach, war mit dem Bagger kaum zugänglich.