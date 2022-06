Rock am Ring und Rock im Park Zehntausende Fans feiern Rückkehr des Doppelfestivals

Das ganze Wochenende drohen Unwetter

Nach zwei Corona-Pausen steigen am Pfingstwochenende wieder die Rock-Zwillingsfestivals - „Rock im Park“ rund um das Zeppelinfeld in Nürnberg und „Rock am Ring“ am Nürburgring in der Eifel (Rheinland-Pfalz). Mehr als 160 000 Musikfans feiern nach Angaben der Veranstalter bis Sonntag bei den beiden Festivals. Rund 70 Bands sollten auf drei Bühnen auftreten.