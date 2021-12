RKI-Chef in der Kritik Lauterbach und Wieler – die Stimmung ist angespannt

Wie tief geht das Zerwürfnis? In der Pressekonferenz wurde Lauterbach gefragt, ob Wieler überhaupt noch sein Vertrauen genieße. Lauterbachs Antwort war ziemlich subtil: „Sonst säße er nicht hier.“ Das klingt nach glasklarer Unterstützung, macht aber auch knallhart deutlich, wer Koch und wer Kellner ist. „Interna“ nennt Lauterbach das, was vorgefallen ist. Aber es gebe in seinem Haus „keine Zensur, was die wissenschaftliche Arbeit angeht.“

Wieler reißt der Geduldsfaden

Wieler hatte sich am Mittwoch vorgenommen sich nicht aus der Reserve locken zu lassen. Er wollte Lauterbachs Erklärungen zunächst „gar nichts hinzufügen“. Aber er hatte sich doch ein Argument bereit gelegt. Aus seiner Sicht habe der Expertenrat „eine Analyse“ vorgelegt. „Die münzen wir in Empfehlungen um.“ Dazu sei er verpflichtet. Als dann genauer nachgefragt wird, platzt es doch aus Wieler heraus: „Ich mache meine Arbeit, und die ist in erster Linie wissenschaftlich fundiert.“ Ob er denn zufrieden sei mit den MPK-Beschlüssen, will dann jemand wissen. Dann kommt wieder so eine Antwort, die vor allem eines signalisiert – Distanz. „Wir geben Empfehlungen. Die Umsetzung ist Aufgabe der Politik.“ Und ob er zufrieden sei, „ist völlig irrelevant“. Aber er ist es natürlich nicht. Das wird klar, als er gefragt wird, ob er einen Lockdown im Januar ausschließe. „Der Minister sagt, dass es keine roten Linien gibt“, sagt Wieler, und meint damit ja wohl auch, dass Lauterbach die Verantwortung dafür trägt, was nun beschlossen worden ist.

Das alles klingt tatsächlich nach einem beschädigten Verhältnis. Wieler reißt der Geduldsfaden. Schon im November hatte er in einem Video-Gespräch mit Sachsens Ministerpräsident Kretschmer Klartext gesprochen: „Wir laufen derzeit in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern“, sagte er damals. „Das ist eine klare Sprache, aber ich kann es nach 21 Monaten auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es vielleicht nicht erkannt wird, was ich unter anderem sage, wie auch viele andere Kollegen.“ Seine Position an der RKI-Spitze ist wohl dennoch nicht gefährdet. Vielleicht ist sie gerade sogar sicherer geworden. Im Koalitionsvertrag hatten sich die Ampelpartner dazu bekannt, dass das RKI „in seiner wissenschaftlichen Arbeit weisungsungebunden sein“ soll. Daran wird Lauterbach jetzt gemessen.