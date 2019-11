Ringen RSV Benningen unterliegt dem Spitzenreiter

Pech hatte Patryk Goluchowski (71 kg/Freistil), der gegen Stefan Brugger verbissen kämpfte, am Ende aber nach einer etwas umstrittenen Wertung mit 3:6 unterlag. Gegen den körperlich starken Christian Bantle konnte sich Krzysztof Banczyk (80 kg/griechisch-römisch) nicht wie gewohnt durchsetzen und unterlag nach sechs Minuten mit 1:5. Routinier Dragan Markovic (75 kg/griechisch-römisch) hatte mit Lorenz Brüstle einen echten Spitzenringer zum Gegner. Der Gast punktete vor allem am Boden und siegte in der fünften Minute vorzeitig mit 15:0. Beim Stand von 12:12 stand Philipp Reichert (75 kg/Freistil) vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Gegen den wesentlich schwereren Gäste-Routinier Daniel Eberhardt versuchte Reichert alles, musste aber in der dritten Minute eine Schulterniederlage zum 12:16-Endstand hinnehmen.