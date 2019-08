Rielingshausen Kindersegen bringt Grundschule an ihre Grenzen

Marbach-Rielingshausen - Wie schnell sich der Wind drehen kann, zeigt sich einmal mehr am Beispiel der Grundschule in Rielingshausen. Es ist noch gar nicht so lange her, da trieb viele Bürger und Verantwortliche bei der Stadt die Sorge um, dass mangels Kinderzahlen bald die Lichter in dem Gebäudekomplex ausgehen könnten. Jetzt wird sogar ins Auge gefasst, die Schule zu erweitern. „Wir werden uns in der Sommerpause Gedanken machen und prüfen lassen, wo wir einen Anbau hinsetzen könnten. Da müssen wir frühzeitig in die Planung gehen“, sagte der Bürgermeister Jan Trost in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Anlass für diese neuen Überlegungen sind aktuelle Kinderzahlen im Ort. Denn die sind mittlerweile so gestiegen, dass perspektivisch in mindestens einem Jahrgang zwei Klassen gebildet werden müssen. Aktuell ist die Schule durchgängig einzügig.