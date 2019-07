Rielingshausen „Es fällt mir unheimlich schwer, von Euch wegzugehen“

Nach vier Jahren – immerhin eine ganze Grundschulzeit, wie Elternvertreterin Jessica Rommel feststellte – verlässt Stefanie Haupt die Quellengrundschule Rielingshausen. „Als Rektorin waren Sie große Klasse!“ hat eine Schülerin auf ein Herz geschrieben. Viele Herzen hängen an dem Apfelbaum, den Stefanie Haupt in ihrem großen Garten in der alten Heimat einpflanzen darf. „Ein weiterer Baum bleibt als Erinnerung an Sie in unserem Schulgarten“, so Rommel. Ein weiteres Mitgebsel ist unter anderem eine Radierung der „Skyline“ von Rielingshausen.