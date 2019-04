Rielingshausen Eltern ärgern sich über Kita-Situation

Marbach-Rielingshausen - Es hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen eine Menge Unmut über die Situation in den Rielingshäuser Kindergärten bei den Eltern aufgestaut. All dieser Ärger entlud sich am Montagabend in der Sitzung des Ortschaftsrats, zu der eine große Abordnung an Müttern und Vätern erschienen war – mit einer Reihe an kritischen Fragen und Anmerkungen im Gepäck. Vor allem wollten die Eltern wissen, wie die Stadt damit umgehen will, dass die Einrichtungen schon jetzt restlos überfüllt sind und dazu noch Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an den Häusern im Gässle und in der Kindergartenstraße anstehen.