Rielingshausen: Einfach weitergefahren Unfallflucht mit 4000 Euro Sachschaden

Marbach-Rielingshausen - Vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Wenden prallte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen BMW, der am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 19.25 Uhr in der Burgunderstraße im Ortsteil Rielingshausen stand. An der linken Fahrzeugfront entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.