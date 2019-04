Rielingshausen Ein Abend, der Herzen und Seele berührt hat

Dass Jonas auch schauspielerische Begabung hat, zeigte er, als er im Wechsel mit seiner Mutter eine besondere Version von Rotkäppchen las und dabei mit piepsiger Stimme wie ein kleines Mädchen sprach. Heitere Situationen wie die Auswahl von Farben für sein neues Zimmer in der Wohngemeinschaft, bei der Jonas zitronengelb zu sauer und eisblau zu kalt war, gehörten ebenso zum Lebensbericht der beiden wie eher brenzlige, als er versehentlich in den falschen Bus einstieg und 17 Kilometer entfernt von seinem Arbeitsplatz umherirrte, bis er von einem zufällig vorbeifahrenden Kollegen aufgegriffen wurde. Bilder von der Familie in verschiedenen Lebensphasen – Jonas hat drei ältere Schwestern –, unterlegt mit passender Musik, gewährten Einblick in das Leben der Zachmanns, das sicher nicht immer einfach und trotzdem reich ist.