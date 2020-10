Richtlinien für Ehrenamt-Ehrung in Oberstenfeld Neue Richtlinien für Medaillen

Und auch der Wohnort Oberstenfeld soll künftig keine entscheidende Rolle bei der Verleihung der Johannes-Nefflen-Medaille spielen. Denn es gebe Engagierte, die aus der Gemeinde weggezogen sind, aber immer noch in Vereinen und Organisationen mitwirkten, so Kleemann. Auch sie sollten die Gelegenheit einer Auszeichnung erhalten. Vom Tisch ist auch eine mehrmalige Auszeichnung für Erfolge. Wer etwa bei „Jugend musiziert“ in mehreren Jahren vorne landete, hatte bisher das Recht, die Medaille in jedem Jahr zu empfangen. Das führte dazu, dass manche Preisträger die Medaille ablehnten, weil die mehrmalige Auszeichnung ihre Wertigkeit herabsetzen würde. Deshalb wird sie künftig nur noch bei erstmaligem Erfüllen der Voraussetzung verliehen. Nur noch für eine vielfältige langjährige ehrenamtliche Tätigkeit wird die höherwertige Bürgermedaille verliehen. Sie ist nach dem Ehrenbürgerrecht die höchste Auszeichnung und soll stärker gegenüber der Nefflen-Medaille abgegrenzt sein.