Reportage am Freitag Schwarzkittel im Visier

Im Gegensatz zu den schwitzenden Treibern frieren die wartenden Jäger. Ab und an kommen sich Treiber und Jäger ganz nahe. Dabei werden freundliche Handzeichen ausgetauscht. Ein Zeichen signalisiert „Ich sehe dich und achte auf dich“ und ist eine vertrauensvolle Geste.

Jeder ist leidenschaftlich bei der Sache, ganz gleich ob als Jäger oder Treiber. Immer wieder muss die Treiberkette auf der rechten Hangseite auf ihre Mitstreiter auf der anderen Talseite warten. Bis jetzt ist nur Geschrei, brechendes Unterholz und vielstimmiges Hundegebell zu hören. Kein Schuss fällt. Rechts machen die Treiber „ein Reh hoch“, scheuchen es also auf. Doch die Rehgeiß zieht eher gemächlich in Richtung der Obstplantagen, Wiesen und Felder.

Am Ende gibt’s für die Jagdteilnehmer Glühwein und Rote Wurst

Später bläst Volker Schiele zum Jagdende. Am Parkplatz sammeln sich Jäger und Treiber wieder. Jagdherr Schiele bedankt sich bei allen Beteiligten, besonders bei den Mitarbeitern von Gemeinde und Bauhof in Steinheim. „Auch das ist eben Jagd“, weist er fast entschuldigend auf die fehlende Strecke hin, wie die Jagdbeute in der Jägersprache heißt. Doch anders als bei unseren fernen Vorfahren knurren die Mägen nicht an diesem Nachmittag. Am Ende laben sich die Jagdteilnehmer an Glühwein und Roter Wurst.

Volker Schiele ist einer, der verbindet und Brücken baut. Als einstiger Forstwirt kennt er sich in Forst- und Landwirtschaftsthemen wie der Jagd gleichermaßen gut aus. Und für noch etwas entschuldigt sich Schiele an diesem Tag: „Leider können wir heute nicht wie sonst gemeinsam ums Lagerfeuer sitzen.“ Selbst unter Freiluftbedingungen macht Corona beim sozialen Miteinander und der Pflege schöner Bräuche den Teilnehmern einen Strich durch die Rechnung.