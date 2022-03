Reportage am Freitag Gluthitze und eisige Böen

Herzhaft schmeckende Dinnede

Dass kurz darauf nicht nur die leckere, herzhaft schmeckende Dinnede, also „schwäbische-Pizza-Stücke“, im Mund landen, sondern auch noch pikante und süße Eselsohren auf dem Programm stehen, bevor schließlich das speziell kreierte Bio-Urkorn-Dinkel-Brot der Landfrauen in den glühend heißen Ofen eingeschossen wird, ist an dem Tag vor allem Simone Beyer und Nancy Schiller zu verdanken. Die begeisterte Hobby-Bäckerin Beyer taucht nämlich nicht nur immer wieder die Aschekrücke in den kleinen Brunnen vor dem Backhaus, damit das hölzerne Hilfsgerät nicht anbrennt, wenn sie den Ofen von der Glut befreit. Neben dieser schweißtreibenden Tätigkeit schnippelt sie gemeinsam mit Nancy Schiller auch unermüdlich Zwiebelröllchen und Speckscheiben oder verteilt den mit ihrer Nachbarin Katja Laipple während mehrerer Backversuche ausgeklügelten Landfrauen-Dinkelbrotteig in die bereitgestellten Gärkörbchen. „Ich finde diese Art zu backen einfach genial. Es ist schade, wenn man das nicht weitermacht, irgendwann geht das Wissen sonst verloren“, erklärt Bey­er ihr Engagement rund um das Backhäuschen.