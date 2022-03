Reportage am Freitag Die Kunst des Kämpfens

„Es ist eine Schule fürs Leben“

Und schon zeigt der muskulöse Trainer Stefan Stöhr die nächste Übung. Seit 2003 ist er hauptberuflicher Kampfsporttrainer mit eigener Sport- und Kampfkunstschule in Steinheim. Mit Leidenschaft und viel Einsatz trainiert Stöhr seit seinem siebten Lebensjahr Kampfsport. Nach seiner Prüfung zum schwarzen Gürtel im Judo hat er parallel mit Ju-Jutsu begonnen, das sich aus vielerlei Techniken zu einer Art übergeordnetem Kampfsport entwickelt hat und sehr viele Elemente aus den Kampfkünsten der Samurai beinhaltet. „Ju-Jutsu wird oft als der Zehnkampf der Kampfsportkünste bezeichnet, weil es so vielfältig ist. Von Schlag- und Tritttechniken bis hin zum Bodenkampf oder zur Abwehr von Angriffen ist alles dabei. Genau so lernst du, wie du Messer- oder Stockangriffe konterst“, beschreibt Stöhr den Facettenreichtum der Sportart. All das zu lernen, bedeutet lebenslanges Lernen. Heute ist Stöhr Meister und hat in Ju-Jutsu bereits den 5. Dan von zehn möglichen Meistergraden erreicht. Zusätzlich hat er Dan-Weihen in den unterschiedlichen Stilrichtungen von Jiu-Jitsu, Hanbo-Jutsu und Eskrima. Stefan Stöhr spricht mit ruhiger, fast sanfter Stimme. „Bei Ju-Jutsu lernst du nicht nur Kampfsport. Es ist eine Schule fürs Leben,“ sagt Stöhr. Offenbar mit Erfolg, denn die Silbe „ju“ steht für sanft und „jutsu“ für Kunst. Im Dojo – so wird der Übungsraum auf der gegenüberliegenden Seite des alten Bahnhofs in Steinheim genannt – hängen die Budo-Regeln. Sie deuten auf die Werte und den Respekt im Umgang miteinander hin. Spätestens im Training wird das offensichtlich. Vor dem Training verbeugt man sich, genauso wie nach jeder abgeschlossenen Einheit. „Ju-Jutsu ist defensiv, daraus resultieren unsere Gelassenheit und unser Selbstbewusstsein“, erläutert Stöhr die Grundlagen für einen wertschätzenden Umgang miteinander.