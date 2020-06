Renaturierung der Murr Fingerlinge flitzen flink in den Fluss

„Diese Forellen tragen gleichsam die Genetik der Murr in sich, denn sie sind seit Tausenden von Jahren bestens an diesen Fluss angepasst. Leider zerstörte die Begradigung die natürliche Flussstruktur. Auch sind die meisten Nebenbäche verdolt, die als Laichgründe dien(t)en. Insofern sind die Nachzucht und der Besatz notwendig, damit die Forellen sich ausreichend vermehren können und sich ein heimischer Fischstamm ansiedelt“, begründet der Gewässerwart die Besatzaktion. Weiter sei es erforderlich, die begradigten Flussbereiche wieder in einen natürlichen Zustand zurückzuversetzen, damit sich auch dort wieder heimische Lebewesen ansiedeln, ein Ökosystem bilden und gut gedeihen können. „Die Forelle braucht schnell fließende, rauschende und sauerstoffanreichernde Bereiche, ebenso ruhige, tiefe Gumpen, in deren kühle Tiefenbereiche sich die großen Fische zurückziehen können, sowie langsam fließende Bereiche als Kinderstube für die Jungfische“, erläutert der Gewässerwart überdies.Dafür hat er bereits 2018 einige Vorschläge des Landesfischereiverbands für konkrete Maßnahmen zur Strukturverbesserung der Murr unterbreitet. Danach sollen in den Flusslauf und dessen Bett, wo dies möglich ist, einzelne sogenannte Störsteine und Steingruppen, kleine Stein-, Kies- und Schotterbereiche oder Inseln sowie kleine Dammbauwerke eingebaut werden. Auch gelte es, die unterschiedliche Flussbreite zu fördern, die Ufererosion zu begünstigen und Ausbuchtungen entstehen zu lassen. Im Oberlauf der Murr von der Quelle bis zur Einmündung der Lauter bei Sulzbach an der Murr sind die Kommunen für die Gewässer und damit auch für die Renaturierungsmaßnahmen zuständig, und von dort bis zur Mündung in den Neckar das Regierungspräsidium Stuttgart.