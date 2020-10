Regionalligist besiegt Ulm SG Sonnenhof gelingt Befreiungsschlag

Aspach benötigte Anlaufzeit, um gefährlich zu werden. Als das gelang, läuteten in Ulms Defensive aber gleich alle Alarmglocken. Denn der Volleyschuss von Dominik Widemann aus 18 Metern nach Flanke von Ken Gipson klatschte an den Pfosten (28.). Im Gegenzug klärte Aspachs Sandro Sirigu vor dem einschussbereiten Higl. Bis zur Pause spielte dann nur die SG. Widemann brachte den Ball allein vor dem Keeper nicht im Kasten unter (34.). Zwei Minuten später war es aber so weit: Nach einem Freistoß von Nicolas Jüllich von der Seite köpfte Marvin Cuni aus kurzer Distanz ein – die erlösende Führung für die SG! Vor der Pause hätte sie gar erhöhen können. Nun stürmte Cuni auf den Keeper zu. Er zögerte zu lange und scheiterte dadurch am Schlussmann (40.).