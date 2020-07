Reaktionen zu Corona-Hilfe für den VfB Stuttgart Linken-Chef Riexinger: „Dafür habe ich wenig Verständnis“

CDU: Kein Problem mit Krediten selbst für den FC Bayern München

Der Vorsitzende der FDP in Baden-Württemberg, Michael Theurer, sieht in dem Hilfsgesuch des VfB Stuttgart kein Problem. „Die Fußballvereine im Profisport insgesamt sind durch die Corona-Pandemie in große Schwierigkeiten geraten“, sagte Theurer unserer Zeitung. Wenn die Bundesligisten einen wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich hätten, seien sie wie andere Wirtschaftsunternehmen zu behandeln. „Wenn also Staatshilfen zur Verfügung gestellt werden, dann müssen die gleichen Kriterien gelten. Insofern ist ein Zugang zum Kreditprogramm der KfW in Ordnung.“