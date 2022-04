Razzia gegen Neonazis Das ist der größte Schlag gegen die rechte Szene seit Jahren

Schlaglicht auf rechtsextremes Netzwerk

Auch die drei weiteren Festgenommenen werden von den Behörden als Führungskader der Kampfsportgruppe gesehen. Dort würden „unter dem Deckmantel des gemeinsamen körperlichen Trainings junge, nationalistisch gesinnte Männer“ angelockt, bewusst mit rechtsextremem Gedankengut indoktriniert und für Straßenkämpfe ausgebildet, so die Bundesanwaltschaft. Spätestens seit zwei Jahren sei es das Ziel der Gruppe, Straftaten zu begehen – dazu gehörten vor allem Körperverletzungsdelikte, in erster Linie gegen Angehörige aus dem linken Spektrum, aber auch gegen Polizisten und andere Personen, die nicht ins Weltbild der Gruppe passten. In Eisenach versuchten Mitglieder der Gruppe, einen „Nazi-Kiez“ zu schaffen, und sich als Ordnungsmacht zu etablieren – dazu gehörten seit einem Jahr auch so genannte „Kiezstreifen“, in deren Rahmen andere Personen angegriffen und schwer verletzt worden seien.

Die Deutsche AWD ist den Ermittlungen zufolge bisher vor allem im Netz und mit Flugblattaktionen in Erscheinung getreten um ihre rassistischen, antisemitischen und gewaltverherrlichenden Positionen zu vertreten. Ziel ist es, den Staat durch Anschläge und Politikermorde zu destabilisieren und die Demokratie abzuschaffen. Wie bedeutend diese Gruppe wirklich ist, werden die Ermittlungen zeigen. Die Durchsuchungen und Festnahmen sind aber der größte Schlag gegen die Szene seit einigen Jahren – und dieser wirft ein Schlaglicht auf die wachsenden Netzwerke, die auch in die rechtsextreme Kampfsport- und Musikszene reichen soll. Das Netzwerk aus Eisenach reicht bis nach Nordrhein-Westfahlen und Baden-Württemberg.