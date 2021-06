Raumaier-Areal in Beilstein Verhältnisse auf Missionsgelände neu geklärt

Geschaffen wurde hingegen eine neue Hausmeister-Stelle, die sich zwei Mitarbeiter zu jeweils 50 Prozent teilen. „Wir haben jetzt ja zusätzliche Gebäude und Grünflächen, um die wir uns zu kümmern haben. Das hätte die bisherige Kapazität des Bauhofs nicht hergegeben, weshalb diese Stelle geschaffen wurde“, erläutert Hanna Kümmerlen.

Planung steht erst ganz am Anfang

Rein äußerlich ist auf dem Gelände im Gewann Raumaier hingegen nichts passiert. Und das dürfte in den kommenden Jahren auch erst einmal so bleiben. Schließlich tritt die neue Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld ihr Amt erst Ende dieses Monats an. Sie wird sich also erst akklimatisieren und einarbeiten müssen. Und sowieso wird sich der Gemeinderat erst noch ausgiebig Gedanken machen, wie und wann genau es mit der Entwicklung im Westen der Stadt weitergehen soll. Geht es hier doch auch um eine mögliche Stadtumfahrung, die Ansiedlung von Gewerbe und Wohnraum – und nicht zuletzt um die Trasse der möglichen Bottwartalbahn-Stadtbahn. Entsprechend gibt es „noch keine Planung, was mit dem Gelände der Spätregen-Mission passieren wird“, sagt Hanna Kümmerlen. Das werde noch geraume Zeit in Anspruch nehmen und dürfte erst Fahrt aufnehmen, wenn Barbara Schoenfeld ihre Arbeit aufgenommen hat. „Mindestens die nächsten ein, zwei Jahre wird es wohl keine bauliche Veränderung geben“, blickt Hanna Kümmerlen voraus.

Beilstein nun Herr des Verfahrens

Die vor dem Kauf durch den Gemeinderat verhängte Veränderungssperre für das Gebiet und das Einsteigen in einen Bebauungsplan seien durch den Kauf inzwischen auch obsolet, sagt die stellvertretende Kämmerin. Diese Schritte waren erfolgt, als noch nicht sicher war, dass die Stadt wirklich den Zuschlag für den Kauf erhält. „So hätten wir trotzdem steuern können, wie es weitergeht, falls beispielsweise eine Baufirma oder ein anderer Investor den Zuschlag bekommen hätten.“ Nun ist die Langhansstadt aber sowieso Herr des weiteren Verfahrens. Wie auch immer das dann aussehen wird.