Stadt Beilstein sichert sich Planungshoheit Was passiert mit dem Gelände der Spätregen-Mission?

Eine Ansicht, die vom Gesamtgremium geteilt wurde. „Das Areal ist ein Filetstück von Beilstein“, so Bernd Kircher (SPD). Nicht nur durch die Bedeutung in Sachen Stadtplanung, sondern auch durch die Landschaft und die reizvolle Aussicht. Dietmar Rupp (FWV) sah das Gebiet als „wesentliche Geschichte“ für Beilstein: „Wir müssen da an den Ball kommen und das Spiel mitgestalten.“ In welcher Form das gelingt, wird sich allerdings erst in den nächsten Monaten zeigen. Denn derzeit steht noch nicht fest, welche Summen für den Verkauf abgerufen werden sollen. Der Insolvenzverwalter habe schließlich auch Verantwortung gegenüber den Gläubigern, merkte Oliver Kämpf (Bürgerliste) an: „Aber selbst wenn wir dann beim Kauf finanziell gesehen eine schlechte Position hätten, wäre unser Einfluss noch hoch.“