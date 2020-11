Randale und Pöbeleien in Benningen 55-Jährige rammt Autos mit Einkaufswagen

Eine 55-Jährige hat am Mittwoch in der Ludwigsburger Straße in Benningen gegen 18.20 Uhr mehrere Passanten angepöbelt. Darüber hinaus beschädigte sie auch noch zwei Autos. Offenbar stieß sie absichtlich mit einem Einkaufswagen gegen die beiden am Straßenrand geparkten Mercedes. Dabei entstanden rund 1200 Euro Schaden.