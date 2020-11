Radfahrer in Kleinbottwar schwer verletzt Transporter übersieht 39-Jährigen

Ein Radfahrer musste am Dienstagabend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Ortseingang von Kleinbottwar in einen Unfall verwickelt worden war. Der 39-Jährige radelte gegen 16.10 Uhr die Straße "Lerchenhof" in Richtung der Ortsmitte entlang, wobei er auch die Paul-Aldinger-Straße überqueren wollte. Ein 58-jähriger VW-Transporter-Fahrer, der dort unterwegs war, wollte seinerseits die Kreuzung geradeaus überqueren. Vermutlich übersah er den Radfahrer und nahm ihm in der Folge die Vorfahrt.