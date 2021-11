Pur-Sänger mischt sich ein Hartmut Engler ist wütend auf Ungeimpfte

Im kommenden Jahr will Pur nach Angaben Englers ein neues Studioalbum aufnehmen. Natürlich könne die Band in den Texten an der Pandemie nicht vorbeigehen: „Dass ein neues Album in so einer Zeit nicht ohne das Thema Corona auskommen wird, das ist relativ klar“, sagte Engler, der am 24. November 60 Jahre alt wird. „Ich werde mir sicher die Worte gut überlegen, die ich dann mitteile.“