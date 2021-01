Prominenter Marbacher Leerstand ist zu marode für Sanierung Kein großes Kino im alten Lichtspielhaus

Eine große Lösung kann also in dem bestehenden Haus nahezu ausgeschlossen werden. Es gibt aber noch eine Hintertür für eine sehr abgespeckte Variante. Franziska Wunschik hält es für denkbar, das Gebäude zumindest so zu ertüchtigen, dass es vielleicht von einem kleinen Kreis von Personen in irgendeiner Form genutzt werden könnte, beispielsweise für einen Malkurs. Aber selbst dafür müsste die Stadt Geld in die Hand nehmen. Insofern müsse der Gemeinderat irgendwann darüber diskutieren, ob das gewünscht ist oder nicht.