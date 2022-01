Prominente mit normalen Jobs Einmal Star und zurück

Tom Sellecks jüngeres Ich fährt als „Magnum P. I.“ bis heute in knappen Shorts und roten Ferraris über Honolulus Straßen und deutsche Bildschirme. Der schönste Schnauzer Hollywoods ist zwar noch im Geschäft, kümmert sich seit einigen Jahren aber vor allem um seine Avocado-Farm in Kalifornien – auch wenn die Frucht ihm selbst Brechreiz beschert, wie er in einem Interview einräumte. Seine Farm halte ihn davon ab, irre zu werden, sagte Selleck, der sie eben nicht nur besitzt, sondern auch selbst Hand anlegt. Vermutlich aber nicht in knappen Shorts. Zuletzt an der Kasse.