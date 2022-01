Probleme in Oberstenfeld Heizung der Schule macht schlapp

Die Heizleistung ist gerade nicht so, wie sie sein soll, hatte am Montagabend der Oberstenfelder Bürgermeister Markus Kleemann bestätigt. „Dies ist schlecht für die betroffenen Schülerinnen und Schüler wie auch für die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer. Niemand soll in der Schule frieren müssen.“ Selbstverständlich habe sich die Verwaltung schon am Montag um die Heizungsanlage gekümmert. „Wir gehen davon aus, dass wir, unsere Techniker und die beauftragen Fachfirmen, zeitnah eine Lösung für dieses Problem finden.“

Die Schulleiterin gab am Dienstag um 11.30 Uhr Entwarnung

Entwarnung gab am Dienstag gegen 11.30 Uhr die Schulleiterin Ulrike Kemmer. „Die Heizung läuft wieder auf Hochtouren“, bestätigte sie auf Nachfrage und lobte die Welle der Hilfsbereitschaft unter den Eltern, die ihre Kinder mit warmer Kleidung ausgestattet hatten. Zum ersten Mal sei die Heizung vor den Weihnachtsferien ausgefallen und noch einmal kurz vor Ferienbeginn. „Die Techniker waren schon damals da, wir hatten gehofft, dass alles wieder gut wird.“

Nach dem erneuten Ausfall habe man in alle Richtungen gedacht und die Eltern informiert, so Ulrike Kemmer. Die Gemeinde werde künftige Ausfälle mit einem mobilen Heizkraftwerk meistern. Den Fernunterricht habe sie für den Fall erwogen, dass größere Arbeiten an der Heizung erforderlich seien und es total kalt in der Schule werde.

Aber selbst für diesen Fall gewährleiste das mobile Heizwerk den Schulbetrieb. „Die Heizung ist immerhin 30 Jahre alt – wir wissen jetzt, dass sie es wohl nicht mehr lange tut“, sagt die Rektorin auch hinsichtlich der laufenden Schulsanierung, mit welcher der Ausfall der Heizung nach Meinung der Techniker wohl nichts zu tun habe.

Froh, dass die Heizung wieder läuft, war auch Markus Kleemann am Dienstagnachmittag. „Wir haben alle verfügbaren Personen eingesetzt, damit die Kinder es in der Schule wieder warm haben.“ Die Ursache für die mehrmaligen Defekte steht noch nicht fest. Es könne sein, dass die Gemeinde die Heizung austauschen müsse. Dies würde eine sechsstellige Summe erfordern. In der laufenden Schulsanierung sei der Austausch noch nicht vorgesehen. Die Verwaltung habe ihn vorgeschlagen, doch eine Ratsmehrheit sei dagegen gewesen. „Solle die Ursache den Austausch erfordern, bin ich sicher, dass der Gemeinderat so entscheiden wird.“

