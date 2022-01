Projekt in Oberstenfeld Lichtenbergschule wird zur Baustelle

Ein sportlicher Zeitplan begleitet also das Großprojekt. Noch nie habe die Gemeinde einen so hohen Zuschuss vom Land für ein Einzelprojekt wie die 1,5 Millionen Euro für die Lichtenbergschule erhalten, teilte der Bürgermeister Markus Kleemann beim Pressetermin am Mittwoch an der Baustelle mit. Das Gebäude aus den 1960er-Jahren soll baulich und energetisch auf Stand gebracht werden. Der Gemeinderat habe 70 Prozent der Gewerke vergeben. Und: „Bis jetzt liegen wir sogar unter der Kostenschätzung.“